Aksaray'da yer altı suyu çekildi, yüzey yarıkları oluştu

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, bilinçsiz tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle yer altı su seviyesinin gün geçtikçe azalmasıyla toprağın çökmesi sonucu yüzey yarıkları oluştu. Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip, yarıklardan birinin 300 metre uzunluğunda, 5 metre eninde ve 15 metre derinliğinde olduğunu belirtip, "Beslenme zayıfladığından dolayı bölgede yer altı suları 100 metreye kadar çekildi hatta bazı bölgelerde 100 metrenin de altına iniyor. Yer altı sularının aşırı kullanımının nedeni, bazı çiftçilerimizin geleceğini düşünmeden sularımızı aşırı kullanmaya yönelmesidir" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve nüfusu 425 bine yakın Aksaray'da, 420 bin hektar tarım arazisi bulunuyor. Tarım arazisinin büyük bölümünde buğday, arpa, yonca, şeker pancarı ve çerezlik kabak ile ayçiçeği yetiştiriliyor. Ülke genelinde olduğu gibi Aksaray da iklim değişikliğinden etkilendi. Özellikle Tuz Gölü'nün güneyinde, Konya kapalı havzasında yer alan Sultanhanı ilçesinde, bilinçsiz tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle yer altı su seviyesi her geçen gün azalıyor. Azalma nedeniyle bölgede toprağın çökmesi sonucu yüzey yarıkları ve obruklar oluştu.

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