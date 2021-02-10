Aksaray'da "Trafik Çalıştayı" düzenlendi
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Aksaray'da "Trafik Çalıştayı" düzenlendi

10.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:52
Aksaray'da

Aksaray'da, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı iş birliğiyle "Trafik Çalıştayı" düzenlendi.

Aksaray'da, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı iş birliğiyle "Trafik Çalıştayı" düzenlendi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen çalıştayda, çocuklarda rol ve değerler perdesi olmak üzere iki unsurun bulunduğunu söyledi.

Değerler perdesinin çocuklara doğduğundan itibaren annesi ve babası tarafından öğretildiğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bütün çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda çocukların kişilik yapısının yüzde 35'inin genetik yapıdan, yüzde 20'sinin annenin hamilelik döneminden geri kalan kısmın ise eğitim ve çevreden oluştuğuyla ilgili istatistiki bilgiler mevcut. Kazaları araçlar değil insanlar yapar. Onun için bizim buradan başlayarak ham aile eğitimi hem de çocuklarımızı değerler perdesi noktasında eğitmemiz gerekiyor. İnsan hayatının ne kadar değerli olduğunu, toplum hukukunun ne kadar önemli olduğunu, birlikte yaşamanın sorumluluğunun ne kadar kıymetli olduğunu çocuklarımıza en küçük yaşlarda öğretmemiz gerekiyor."

İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ise Jandarma Genel Komutanlığına tevdi edilen trafik görevlerinin yerine getirilmesinde karşılaşılan ve ast birliklerin çözüm önerileri ile trafik görevlerinin planlanması için çalıştay düzenlediklerini ifade etti.

2019-2020 yılında meydana gelen trafik olayları ve 2021 yılında kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına yönelik olarak ast birliklerden beklentilerin görüşüleceğini vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi için önümüze hedefler koymakta ve bunlara ulaşmak için kararlılıkla çalışmaktayız. Trafik güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsur insandır. Kazaları araçlar değil insanlar yapar. O zaman değişime insanlardan başlamalıyız. Kazaları en aza indirgemek için öncelikle eğitime önem vermeliyiz. Eğitimler, insanları bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak için son derece önemlidir. Eğitim sadece bilmek değil aynı zamanda uygulayabilme yeteneğidir. Biz sürücüleri öyle bir şekilde denetlemeliyiz ki bilgilendirici ve bilinçlendirici olmalıyız."

Çalıştay kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığınca getirilen Emniyet Kemeri Similasyon Aracı, Mobil Trafik Eğitim Tırı, Alkol Gözlüğü Parkuru gibi alanlarda çocuklara eğitimler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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