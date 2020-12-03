Aksaray'da köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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Aksaray'da köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

03.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:30
Aksaray'da köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Aksaray'da köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Aksaray'da köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Akin köyü yakınlarında el arabasıyla kağıt toplayan Murat Dokuyucu'ya (41) sokak köpekleri saldırdı.

Olayı görenler duruma müdahale ederek hayvanları uzaklaştırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dokuyucu, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dokuyucu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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