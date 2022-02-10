Aksaray'da araçlarıyla tipide mahsur kalan aile kurtarıldı - Haberler
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Aksaray'da araçlarıyla tipide mahsur kalan aile kurtarıldı

AA, Adem Koçak - Güncel
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Aksaray'da araçlarıyla tipide mahsur kalan aile kurtarıldı

Aksaray'da kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan aile, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Aksaray'da kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan aile, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Baraklı, eşi ve 6 aylık çocuğuyla birlikte Ankara'dan Kahramanmaraş'taki bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için otomobille yola çıktı. Baraklı ailesi Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Yıldırımlar köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından Baraklı ailesine ulaştı. Ortaköy Öğretmenevine getirilerek burada misafir edilen aile, araçlarının da kurtarılmasının ardından tekrar Kahramanmaraş gitmek için yola çıktı.

Nurettin Baraklı, ekiplere teşekkür etti.

AA / Adem Koçak - Güncel

Kahramanmaraş, Aksaray, Ankara, kar, Güncel, Haberler

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