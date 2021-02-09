Akhisarspor'a milli onur

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde yenilenen kadrosuyla üst üste 2 galibiyetin ardından 9 kişi kaldığı Balıkesirspor deplasmanını 3-0 kaybeden Akhisarspor, altyapısından çıkan 2 gencin ilk kez Ümit Milli Takım'a davet edilmesiyle gururlandı. Yeşil-siyahlılarda bu sezon ilk yarıda takımdan ayrılan isimler sonrası forma şansı bulan 21 yaşındaki kaleci Halil Yeral ve 20 yaşındaki stoper Doğukan Nelik, Ümit Milli Takım'ın haziran ayında oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde 13-18 Şubat tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosuna çağrıldı. Akhisar'da yeni transferlere rağmen ilk 11'de forma giymeyi sürdüren ikiliden 2011'den beri kulüp altyapısında yetişen Halil bu sezon 4 maça çıktı. Genç file bekçisi son Balıkesir deplasmanında kırmızı kart görmenin üzüntüsünü yaşadı. 2013'te altyapıya katılan Doğukan ise 11 lig maçında oynadı.

KADİR 150 MAÇI GERİDE BIRAKTIAkhisarspor'un ara transfer döneminde 26 takviyeyle tepeden tırnağa yenilediği kadrosunun A takımdaki en eski ismi olan sol bek Kadir Keleş, yeşil-siyahlı formayla 150'nci maçı geride bıraktı. Trabzonspor'dan 2014 yılında transfer olduğu Akhisar'da 5'i Süper Lig'de 7'nci sezonunu geçiren 33 yaşındaki takım kaptanı, Balıkesirspor deplasmanında kulüp formasını 150'nci kez giydi. Süper Lig döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden kadrolarda da yer alan Kadir, takım Süper Lig'den düştükten sonra, bu sezon başında ve ilk yarı sonunda birçok isim ayrılmasına rağmen kulüpte kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı