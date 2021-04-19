Akhisar'da cinayetten aranan 2 şüpheli Ukrayna'da yakalandı
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Akhisar'da cinayetten aranan 2 şüpheli Ukrayna'da yakalandı

Akhisar'da cinayetten aranan 2 şüpheli Ukrayna'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, geçen yıl mart ayında, Fırat Tosuner'in (33) silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli Ukrayna'da yakalanıp, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, geçen yıl mart ayında, Fırat Tosuner'in (33) silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli Ukrayna'da yakalanıp, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 09 Mart 2020 günü Hürriyet Mahallesi, 223 Sokak'taki Denetimli Serbestlik Bürosu önünde meydana geldi. Saat 15.10'da imza için Denetimli Serbestlik Bürosu önüne gelen Fırat Tosuner (33), kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Tosuner, tedavi gördüğü Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi A.A. ise geçen yıl İzmir'de yakalanıp, tutuklandı.

Tutuklanan A.A.'nın ifadesi doğrultusunda olaya karıştıkları belirlenen M.E. ve M.İ. ise polisin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Polisin araştırmasında firari iki şüphelinin Ukrayna'ya kaçtığı belirlendi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca M.E. ve M.İ. için kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli Ukrayna makamlarınca yakalandı. Yakalanan M.E. ve M.İ., geçen 17 Nisan Cumartesi günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce SEGBİS ile ifadeleri alınan 2 şüpheli tutuklandı.Konuyla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama yapılarak, "Akhisar halkının huzur ve güvenliği için gerekli çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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