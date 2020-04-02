Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun yapan kişi tutuklandı
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Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun yapan kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.04.2020 20:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:37
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun yapan kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, iki gün önce Bahçelievler Mahallesi İzmir-Aydın karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Akaryakıt istasyonunda çalışan bir görevlinin, başında şapka bulunan eli silahlı bir kişinin iş yerlerine gelerek bin 500 lirayı alarak kaçtığını bildirmesi üzerine Ayrancılar Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin D.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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