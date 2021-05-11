AK Partili Yıldırım: "Şımarıklığı zirve yapmış İsrail'in saldırılarını kınıyorum"
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AK Partili Yıldırım: "Şımarıklığı zirve yapmış İsrail'in saldırılarını kınıyorum"

AK Partili Yıldırım: 'Şımarıklığı zirve yapmış İsrail'in saldırılarını kınıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının insanlık suçu olduğunu belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım,"Hiçbir uluslararası kuralı tanımayan, hukuk tanımayan, hiçbir tepkiye kulak asmayan, şımarıklığı zirve yapmış İsrail'in saldırılarını kınıyorum" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının insanlık suçu olduğunu belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım,"Hiçbir uluslararası kuralı tanımayan, hukuk tanımayan, hiçbir tepkiye kulak asmayan, şımarıklığı zirve yapmış İsrail'in saldırılarını kınıyorum" dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım açıklamasında: " İlk kıblemiz, kutsal mabedimiz olan, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Filistinli Müslüman kardeşlerimize, çocuklarına ve kadınlarına acımasızca saldırarak onları şehit eden siyonist İsrail'in zulmünü şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Ahlaksız, hukuka aykırı, dini bütünleri kirleten İsrail'in bu saldırganlığına sessiz kalanlar ve tepkisini orta koymayanlar bu zulmün ortaklığını yapıyorlar. Yıllardır bölgeyi işgal altında tutarak, Müslüman kardeşlerimizin huzurunu ve ibadet özgürlüklerini engellemeye çalışan, insanlıktan yoksun, kirli emelleriyle boğulacak, elbet bir gün yıkılacak olan İsrail'i kınıyor, dualarımızın kardeşlerimizle olduğunu, tüm gücümüzle aynı safta yer aldığımızı belirtmek istiyorum. Bu duygularla saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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