AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, Bakanı Karaismailoğlu'nu ziyaret etti
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, Bakanı Karaismailoğlu'nu ziyaret etti

30.09.2020 09:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:56
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, Bakanı Karaismailoğlu'nu ziyaret etti

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Yel, ziyarette, Tekirdağ'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili ihtiyaçlarını Karaismailoğlu'na iletti.

Bakan Karaismailoğlu'na misafirperverliği için teşekkür eden Yel, ziyarette şu konuların görüşüldüğünü kaydetti:

"Kapaklı Yıldızkent Kavşağı'nın köprülü kavşak şeklinde yapılması, Muratlı-Karıştıran yolunun asfalt kaplama yapılması, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Malkara hattının yapılması, Şarköy-Malkara yolu Karıştıran bölümünün duble yol olarak yapılması, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Karayaollarının 18. Şube Şefliğinin belediye devredilmesinin sağlanması halinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün istediği yerde ise Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Karayollarına kademe binasının yapılması, Çorlu Havalimanı'ndan Samsun, Trabzon, Erzurum ve yaz aylarında da Antalya uçuşlarının yapılması, Muratlı ilçesinde bulunan demir yoluna rahat geçişini sağlayacak en az iki hemzemin geçidin yapılması, Hayrabolu, Alpullu ve D-100 karayolunun bölünmüş yol olarak yapılması ve Kumbağ balıkçı barınağında balıkçıların sıkıntı yaşamaması için mendireğin uzatılması"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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