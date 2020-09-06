AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Ufuk Kahraman oldu
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AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Ufuk Kahraman oldu

AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı seçimlerini, mevcut başkanın yanı sıra aday çıkan Ufuk Kahraman kazandı.

AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Ufuk Kahraman oldu
06.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:36

AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı seçimlerini, mevcut başkanın yanı sıra aday çıkan Ufuk Kahraman kazandı.

Bilecik'te AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongreleri başlarken, Söğüt'te mevcut başkan Ertuğrul Torun ile yola devam demişti. Bunun üzerine seçim günü adaylığı divana sunan Ufuk Kahraman'ın adaylığı kabul olurken, seçimi 218 oy alan Kahraman kazandı. Mevcut başkan 142 oyda kalırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Öte yandan AK Parti, Yenipazar ilçesinde mevcut ilçe başkanı Bilal Nalbant, İnhisar'da mevcut ilçe başkanı Osman İşleten, Osmaneli ilçesinde ise mevcut ilçe başkanı Şaban Güdem ile yola devam etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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