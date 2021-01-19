AK Parti Siirt Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Siirt Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

19.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:47
AK Parti Siirt Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Siirt Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı.

AK Parti Siirt Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen kongre, divan başkanlığının oluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin 2023 vizyonuna değinen Ekinci, AK Parti ile Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini, bu kazanımların her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

Siirt Milletvekili Osman Ören de AK Parti'nin iktidara gelmesinde kadınların çok büyük rolü olduğunu, seçim sürecinde ve sonrasında gitmedik ev, gönül almadık insan bırakmayan kadınların partinin baş mimarları olduğunu belirtti.

İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ekinci de parti çalışmalarını anlatarak son yıllarda üye sayısını katlayarak artırdıklarını aktardı.

Kongreye, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, ilçe ve belde belediye ve parti başkanları ile partililer katıldı.

Dilek ve temennilerin ardından tek liste ile yapılan seçimde Ayşe Ekinci yeniden seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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