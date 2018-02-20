AK Parti Serdivan 52. İlçe Danışma Toplantısı Yapıldı

AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı'nın 52. İlçe Danışma Meclisi toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Kümbet, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve teşkilat üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yer aldı.

"Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok"

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kahramanca mücadele eden Mehmetçiklere selam göndererek, "Zeytin Dalı Harekatı sınırlarımızın güvence altına alınması adına yapılan bir harekattır. Türkiye Cumhuriyeti olarak asla bir başka ülke topraklarında gözümüz yoktur. Allah'ın izniyle bu harekat sona erdiğinde ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de teröristlerden temizlenen yurtlarına geri döneceklerdir" dedi. Açılış konuşmasının ardından Erken, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Uyum içerisinde çalışıyoruz"

9 yıldır Serdivan'da vatandaşların desteği ve duasıyla güzel çalışmalara imza atıldığını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Mahallelerimizdeki eksikleri bir bir gidermeye çalışırken hızlı ve planlı bir şekilde büyüyen Serdivanımız'da, hemşehrilerimiz için en güzelini hayata geçirmenin gayretindeyiz." dedi. Serdivan'daki çalışmaları yıllık yapılan planlamalar doğrultusunda icra ettiklerinin altını çizen Başkan Alemdar, tüm mahalleler için hazırlanan sunum videoları eşliğinde misafirleri bilgilendirdi.

"Yerinde tespit"

Asfalt çalışmalarından, Şelale Park Projesi'ne, Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesi'nden, peyjaz ve aydınlatma çalışmalarına kadar 2018 yılında gerçekleştirilecek tüm çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yapan Alemdar, "Tüm bu çalışmaları yerinde tespit ederek masaya yatırdık. Hangi sokağa ne kadar asfalt atacağımızı, hangi caddenin aydınlatmasını yapacağımızı, nerede peyjaz çalışması gerçekleştireceğimizi en ince ayrıntısına kadar tetkik ederek planladık. 11 Mart'ta gerçekleşecek kongreye ev sahipliği yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın şereflendireceği salondaki coşkuyu Serdivan olarak en üst seviyeye çıkaracağız. Bunu sağladığımız takdirde Cumhurbaşkanımız her zaman ifade ettiği gibi yine Sakarya'da huzur bulacaktır, huzurla Sakarya'dan ayrılacaktır" dedi.

"Serdivan'daki Heyecan"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 11 Mart'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Kılıç, "Ev sahibinin içerisinde ayrı bir ev sahibi var. Sakarya ev sahibi ama Serdivan ayrı bir ev sahibi. Buradaki heyecanı gördükten sonra ben de çok mutlu oluyorum. Biz Reisimizi buradan moralli bir şekilde yolculamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA