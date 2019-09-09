AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne doğru

09.09.2019 17:12

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin 7 Ekim'de başlayacak olağan kongre sürecine ilişkin, "Türkiye'de teknolojinin birtakım imkanlarından en iyi yararlanan parti AK Parti. Seçim süreçlerinde elektronik temayül yoklamasıyla Türkiye'de bir ilki yaşattık. Bütün bu yenilikler bundan sonra da artarak devam edecek. Dijitalleşmeden istifade edilmesi, belki kongre sürecinde de ele alınacak, kongre sürecinde istifade edilebildiği oranda edilecek." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre sürecinin delege seçimleriyle başlayacağını, devamında belde kongrelerinin tespitinin yapılacağını belirterek, ilçe, il ve büyük kongreyle sürecin tamamlanacağını söyledi.

AK Parti teşkilatlarının hiçbir partinin teşkilatlarıyla mukayese edilemeyecek kadar düzgün işleyen yapılar olduğunu vurgulayan Yavuz, teşkilatların biraz daha kendini yenileyerek, yeni yapılarla çok hızlı hareket edecek bir hale bürüneceğini düşündüğünü kaydetti.

Yavuz, bu yenileme sürecinin yeni bir dinamizmi, yeni bir heyecanı da ortaya koyacağını dile getirdi.

Toplumda bir değişim arzusu olduğuna işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Taban değişimi çok arzu ediyor. Aslında tüm Türkiye toplumu, insanlık, bugün geldiği noktada çok hızlı değişim arzusu yaşıyor. Bu değişim arzusunu ve beklentisini, AK Parti çok düzgün bir şekilde yönetti bugüne dek. Onun için baktığınızda her milletvekili seçiminde ortalama yüzde 60'a yakın bir değişikliği ortaya koydu kendi içinde. Açıkçası özü de bozmadan o değişikliği sağladı. Aynı şekilde belediye seçimlerinde de bunu gördük. Kaldı ki üç dönem kuralı getirerek bunu biraz zorladı. Üç dönemi beklemeden de gerektiği noktada o değişimlerin önünü açan bir yaklaşım sergiliyor AK Parti. Aynı şekilde teşkilatlarda da bunu görüyoruz. Bu sefer de öyle olacak Allah nasip ederse."

Yavuz, Türkiye'de teknolojinin birtakım imkanlarından en iyi yararlanan partinin AK Parti olduğunu söyledi.

Seçim süreçlerinde elektronik temayül yoklamasıyla Türkiye'de bir ilki yaşattıklarını anlatan Yavuz, "Bütün bu yenilikler bundan sonra da artarak devam edecek. Dijitalleşmeden istifade edilmesi, belki kongre sürecinde de ele alınacak, kongre sürecinde istifade edilebildiği oranda edilecek. AK Parti bir yandan geleneksel metottan sonuna kadar istifade etmeyi sürdürürken ki sürdürmelidir sürdürecektir, bir yandan da teknolojinin nimetlerinden istifade etme yolunu seçmiştir. Bunu da en iyi yapan partilerin başında AK Parti gelmektedir. Hem seçim hem de kongre süreçlerinde gerektiği ölçüde ve oranda bundan elbette istifade edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA