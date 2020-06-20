AK Parti'li Karaaslan: "Şimdiki hedefimiz tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek"
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AK Parti'li Karaaslan: "Şimdiki hedefimiz tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şimdiki hedefimiz tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek.

AK Parti'li Karaaslan:
20.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şimdiki hedefimiz tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek. Dolayısıyla yetiştirilen ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek için tarıma dayalı sanayiyi geliştirebilmek önemli hedeflerimiz arasında." dedi.

Karaaslan, Bafra Ovası'nda kavun, karpuz ve sebze yetiştiren üreticilerle bir araya geldi.

Samsun'un tarım anlamında çok şanslı olduğuna işaret eden Karaaslan, "Gerçekten çok bereketli topraklara sahibiz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Şimdiki hedefimiz tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek. Dolayısıyla yetiştirilen ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek için tarıma dayalı sanayiyi geliştirebilmek önemli hedeflerimiz arasında. Bu yatırımların odak noktasına da tarımı alıyoruz." diye konuştu.

Karadeniz'in dört bir köşesinde tarımsal zenginliğin üst düzeyde olduğunu, bölgede 12 ay ürün alınabildiğini vurgulayan Karaaslan, bütün çiftçilere bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gıda tedariki ve gıda zincirinin dünyanın en önemli meseleleri arasında yer aldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Türkiye olarak başarımızı sadece sağlık boyutunda değil, gıda tedariki konusunda da yaşadık. Gıda noktasında ihtiyaç ve talebin karşılanmaması gibi bir sorun yaşamadık, bu konuda ciddi başarı elde ettik. Böyle bakıldığında gelecek 10 yıllarda ve yüz yıllarda dünyayı bekleyen yeni yeni tehditler ve riskler var. Bunlar bugün salgın, hastalıklar ile ilgili olduğu gibi yarın gıda güvenliği ve su ile ilgili olacak. Dolayısıyla su ve tarımsal varlıklar gibi önemli varlıklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle tarımsal varlığımıza daha özen göstermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz."

Bafra'ya 310 dönümlük alanda Millet Bahçesi projesi

Bafra'ya millet bahçesi projesini kazandırmak istediklerini aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bafra'ya 310 dönümlük millet bahçesi kazandırmak için birtakım planlamalar içerisindeyiz. Kısa bir süre önce Samsun'da 100 dönümden fazla alanda millet bahçesinin açılışını yapmıştık. Tüm Samsunluların kolay ulaşabileceği bir yeşil alan oluşturuldu. Aynı şekilde Bafra'ya da millet bahçesi projesini kazandırmak istiyoruz. 310 dönümlük alandan bahsediyoruz. Samsun merkezdeki alanın üç katı büyüklüğünde. Bu proje Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük millet bahçesi olacak. Dolayısıyla çevreyi merkeze alan, Bafra'nın vizyonunu temsil edecek yeni yatırımları bu bölgeye çekecek yatırımları planlıyoruz."

Karaaslan, daha sonra Alaçam ve Yakakent ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlere AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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