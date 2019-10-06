Ak parti'li çelik'ten, abd büyükelçiliği'ne 'beğeni' tepkisi

06.10.2019 10:12

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın, 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' şeklindeki paylaşımını beğenilmesini kınadı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Çelik, Bahçeli ve MHP camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, "ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz. Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi 'ilgisiz' ve 'yanlış' kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir. Konu kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır. Büyükelçilikte istihdam edilen bazı kişilerin iki ülke ilişkilerine zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'DİPLOMATİK TEAMÜLLERE SAYGI ESASTIR'

"Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz. ABD Büyükelçiliği Türkiye'yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. İnsani konularda hassas olunması ise izah gerektirmeyen bir durumdur. Hiçbir büyükelçilik Türkiye'deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamüllere saygı esastır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz. ABD büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz."

ÖZÜR DİLENDİ

Bu arada ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, yapılan 'beğeni' sonrası özür açıklaması geldi. Açıklamada, "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA