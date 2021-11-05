AK Parti'li Aydemir, CHP'nin tarif edilebilir yapı olmaktan çıktığını söyledi

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin, tarif edilebilir yapı olmaktan çıktığını ifade etti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak milleti huzurla yaşatmak için politikalar geliştirdiklerini; bunun için gayret sarf ettiklerini söyledi.

2022 bütçesinin ele alındığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, muhalefet milletvekillerinin, çözüm önerileri yerine sürekli eleştiri yaptıklarını; bazılarının 6 sene önce söylediklerini tekrar ettiklerini belirten Aydemir, "Birikimleri, donanımları yok. Bunların ülkeyi yönetecek kapasiteleri yok. Bir projeleri, programları yok. Onun için milletimizin desteği hep bizimle beraber oldu." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "PYD terörist yapı değildir" şeklinde sözü olduğunu ifade eden Aydemir, "Şimdi ne diyor; 'Ben Kandil'i yerle bir edeceğim.' Bunu Yozgat'ta diyor. Hem nalına hem mıhına. Bunlarda samimiyet yok. Çelişki yumağı halinde siyaset yapıyorlar." diye konuştu.

HDP'li bir sözcünün "Atatürk Anadolu'da katliam yapmıştır." dediğini, Atatürk'e iftira attığını dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Yiğitseniz çıkın buna cevap verin. 'Yaptığınız iftiradır, Atatürk asla katliam yapmamıştır' deyin. Diyemezler çünkü HDP bunları döver. HDP bunları öyle bir hizaya getirmiş. Ama milletimiz bunu biliyor, görüyor. O tepkilerden dolayı zaten Yozgat'a gidip 'Kandil'i yıkacağız' diyor. Tepkileri gördükleri için grup başkanvekilleri, milletvekilleri, askeri üs bölgelerimize gönderip askerleri ziyaret ettiriyorlar. CHP, kesinlikle tarif edilebilir yapı olmaktan çıkmıştır, samimi değildir, milletten yana bir tutumu yoktur. HDP ile birlikte hareket etmektedir. HDP de bu milletin on binlerce insanın kanında parmağı olan PKK'nın siyasi koruyucu sahasıdır. Bu kadar nettir."

THY'nin pandemi döneminde açıkladığı kar oranının en önemli ittirici kuvvetinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu kaydeden Aydemir, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın istifa ettiğine yönelik gerçek dışı haberler e de tepki gösterdi. Aydemir, "Milleti, vatanı düşünenler bunu yapmaz." dedi.

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