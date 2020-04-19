AK Parti'li Arvas'tan 1,5 yılda büyük hizmet
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› AK Parti'li Arvas'tan 1,5 yılda büyük hizmet - Haber
Abdulahat Arvas, AK Parti, Van, Politika

AK Parti'li Arvas'tan 1,5 yılda büyük hizmet

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seçildiği günden bu yana kente birbirinden önemli hizmetler kazandırdı.

19.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:50
AK Parti'li Arvas'tan 1,5 yılda büyük hizmet

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seçildiği günden bu yana kente birbirinden önemli hizmetler kazandırdı.

Van'da 22 yıldır sanayici olarak halka hizmet eden Abdulahat Arvas, 1,5 yıllık milletvekilliği döneminde de bir birinden önemli projelerin hayata geçirilmesi için büyük mücadele verdi. Şimdiye kadar birçok bakanı da kente getirerek, hayata geçirilecek projelerinde yerinde anlatan Arvas, kentin imar durumuyla da yakından ilgileniyor. İşte Arvas'ın girişimleriyle hayata geçirilen bazı çalışmalar:

"Mor Gedik Barajı sulama ve içme suyu arıtma tesislerini hızlandırdı, suyun verilmesini sağladı. Aşağı Işıklı Arıtma Tesislerinin yapımını hızlandırarak tamamladı. Tam kırk yıldır yapılmayan ve birçok cana mal olan Haydarbey Köprüsünü yaptı. DSİ'deki sulama kanallarının tahkimatlarını temizletti ve göletleri programa aldırdı. On yıldır açılmayan devlet hastanesini açtırdı. Yetmişe yakın uzman doktor getirdi. Doktorlar şimdi halka hizmet veriyorlar. KOSGEB temsilciliğini Erciş'e getirdi. Esnaflar Van'a gitmeden işlerini Erciş'te halledebiliyorlar. Organize sanayi bölgesine yol ve elektrik hattı için 13 milyon TL destek sağladı. Erciş'e 4 aile sağlık merkezi ve 112 acil ambulans merkezi kazandırdı ve açılışlarını yaptı. İki adet Z kütüphaneyi Erciş'e kazandırdı. Bilim ve sanat merkezi açılmasını programa aldırdı. Kangren haline gelen sulama birliği problemini çözdü. 35 mahallede tarım sulama işlemleri yola girdi. Kömürcüler sitesinin yıllardır çözülmeyen ruhsat işlemlerini çözdü. Mülk sahiplerine devir işlemleri sağlandı. Şehir merkezine ve köylere başta asfalt yapılmasını takip edip destekledi ve yapıldı. Altındere grup köy yolları ve şehir içi ilave yolların asfaltlanmasını sağladı. Erciş'e modern mezbahane yapılmasını sağladı ve hizmet vermeye başladı. Eski Erciş Devlet Hastanesi yerine 30 ünitlik diş sağlığı ve hastanesi yapılmasını programa aldırdı. Eski park yerine ise 'Millet Bahçesi' projesi onaylandı ve yapılmasını sağladı. Kent ormanı ve ağaçlandırma projeleri bakanlığa sunuldu. Erciş eski yatılı bölge okulu yerine 24 derslik okul ve 200 kişilik pansiyon yapılması programa alındı. Erciş galericiler sitesi yer tahsisi bakanlık izni ve yapım programına alınması sağlandı. Muradiye Devlet Hastanesine diş ünitesi röntgen cihazı kazandırıldı. Kapıköy Gümrük Müdürlüğüne canlı hayvan ithalat ve ihracatı için veteriner kontrol şube müdürlüğü kurulmasını sağladı. Kapıköy Veteriner Kontrol Şube Müdürlüğünün açılmasıyla 37 yıldan sonra ilk kez geçen sene Van'dan Katar'a 33 bin küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleşti. Van Tuşba ilçesinde AMATEM ve ÇAMATEM'in ödenek tahsisi yapılarak temelleri atıldı. Van OSB Tekstil Kent alt yapı hizmetleri için bakanlıktan 16 milyon TL hibe destek sağlandı. Van Ticaret Borsasının çiftçilerin ihtiyacı olan arpa tahsisini bakanlıkta sağlayarak Van'a sevkiyatı yapıldı. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarım ve hayvancılık projelerinin bakanlıktan tahsisini sağladı. Güneş enerjisinin illere dağılımına, Van'ı da dahil ederek önündeki engelin kaldırılmasını sağladı. Van, turizm havzasına dahil edildi ve yeraltı kaynakların ekonomiye kazandırılmasının proje çalışmalarını bakanlığın gündemine aldırdı. Gürpınar ilçemizde hayvancılık organize sanayi bölgesi projesinin bakanlıktan onaylanması sağladı. Van Jeotermal Seracılık Organize Bölgesinin kurulması projelerini bakanlıkta takip ve yürürlüğe konulmasına dahil edildi. Van Küçük Sanayi Sitesi projesinin bakanlıktan yatırım programına aldırılmasını sağladı. Van Mermerciler Sanayi Sitesini yatırım programına aldırıldı. Van Marangozlar Sanayi Sitesini yatırım programına aldırdı. İl ve ilçelerde 17 adet lise, ortaokul ve ilkokulun yatırım programına alınmasını sağladı. Yok olmaya yüz tutmuş üç bin yıllık Erciş üzümünü yaygınlaştırmak amacıyla binlerce fidan yetiştirip halka bedava dağıtılacak. Çaldıran Abdal mezrası göleti projesi de bakanlıktan programa alınması çalışmaları da devam ediyor." - VAN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haber
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum Haber
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Haber
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Haber
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanacak? İstanbul Valisi yanıtladı Haber
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanacak? İstanbul Valisi yanıtladı
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak 'Biz bize yeteriz' dedi
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi
Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak...
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı
Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Ece Erken Yıldız Tilbe Muazzez Abacı
Spor Falcao Tamer Tuna Ivan Obradovic Zinedine Zidane Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İran Nisan Futbolcu Para Cezası
Şu an buradasınız: AK Parti'li Arvas'tan 1,5 yılda büyük hizmet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:04:52. #1.14#
title