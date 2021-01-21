AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Akşehir'de

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Akşehir'de bazı ziyaretler yaparak esnafla bir araya geldi.

İlk olarak Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ile görüşen Samancı'ya Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da eşlik etti.

Daha sonra Tarık Buğra Caddesi ve Eski Nasreddin Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret eden Samancı, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunarak, onların istek ve taleplerini dinledi.

Samancı, makamında ziyaret ettiği Akkaya'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Samancı, ilçe ziyareti hakkında yaptığı konuşmada, Akşehir'deki esnaf ziyaretlerinde, salgın sürecinde hükümetin aldığı tedbirler ve esnafa desteklerinin memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Bir takım siyasi partiler tarafından, hükümetimizin salgınla ilgili olarak almış olduğu tedbirler konusunu istismara çevirmeye çalışmaları ve arkasından 'memlekette yangın varmış' gibi havaya büründürmeye çalışmalarının, tam aksine ben bir huzur gördüm ilçemizde. Esnaflarımıza sorduğumuzda bir 'şükür' ile karşılaştık. Cidden memnun edici bir durum, bizi de çok memnun ve motive ettiler." ifadelerini kullandı.

Akkaya da, Samancı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ziyaretler hakikatten bizlere de güç veriyor. Gerek teşkilat çalışmalarımız açısından, gerekse de belediyemizin çalışmaları açısından bizim için ayrı bir güç oluyor." dedi.

Samancı, belediyedeki temaslarının ardından AK Parti İlçe Teşkilat binasına geçerek partililerle bir toplantı yaptı, ardından Akşehir Taş Eserler Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun