AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Seydişehir'de

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Seydişehir'e ziyarette bulundu.

Samancı'ya ziyaretlerinde Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, bazı AK Parti İlçe yönetim kurulu ve belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.

Samancı ve beraberindekiler, ilk olarak Ak Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile görüştü.

Samancı, daha sonra Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ile ilçeyi ilgilendiren konulara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

AK Partili Samancı ardından Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na ziyaret gerçekleştirdi.

Ardından esnaflarla bir süre sohbet eden Samancı, makamında ziyaret ettiği Tutal'dan ilçede devam eden proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun