AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel, STK temsilcileri ile bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Öğretmenevi'nde düzenlenen programa derneğe bağlı çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Katılımcıların sorunlarını dinleyen ve sorularını cevaplayan Karayel, belli aralıklarla bu toplantıların yapılmasının problemlerin tanınmasına ve çözümüne katkı sunacağını belirtti.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ise milletvekilleri ile bir araya gelerek kentin ve ülkenin sorunlarını konuşmanın, problemlerin çözümünü kolaylaştıracağını belirtti.

Taş, katılımlarından dolayı Milletvekili Karayel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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