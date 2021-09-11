AK Parti Kadın Kollarından eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan kadınlara yönelik eğitim seferberliği - Haberler
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AK Parti Kadın Kollarından eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan kadınlara yönelik eğitim seferberliği

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, 20 yaş üstü lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan kadınların yeniden eğitim hayatına kazandırılmasına yönelik seferberlik başlattıklarını bildirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, 20 yaş üstü lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan kadınların yeniden eğitim hayatına kazandırılmasına yönelik seferberlik başlattıklarını bildirdi.

Keşir, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'nda, teşkilatın projelerine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevini 8 Mart'ta devraldığını hatırlatan Keşir, "Bu 6 aylık çalışmalarımızı değerlendireceğimiz hem Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeleri ile il başkanlarının kaynaşması hem de bir istişare fırsatı olsun diye bu kampı düzenledik. Amacımız, bu süre içinde hem kaynaşmak hem bazı eğitim başlıklarıyla ilgili heyetimizi bilgilendirmek hem de bundan sonraki projelerimiz ve yapacaklarımızın üzerinden bir planlama yapmak." dedi.

Kampta, kadın kolları mensuplarına farklı konularda eğitim vereceklerini aktaran Keşir, pazar günü de kadın genel başkan yardımcıları ve teşkilat başkanıyla AK Parti'nin 20 yıllık çalışma vizyonu ve perspektifiyle alakalı istişare yapacaklarını bildirdi.

Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajla duygularını paylaşmasının kendilerini mutlu edip, güç verdiğini belirterek, "Kadın Kolları olarak, yeni dönem vizyonumuzda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla öncelikli sorun alanlarımız var. Bu alanlarla ilgili sorumluluklarımızı da biliyoruz, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Onların önünü, ufuklarını açmak, yeni vizyonlar vermek istiyoruz"

AK Parti'nin kadınlara yönelik projelere önem verdiğini ve hayata geçirdiğini vurgulayan Keşir, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz, nüfusun yarısını oluşturan kadını üretim ve eğitimle bir pozitif gündem konusu yapmak istiyoruz. Kadınların başarı hikayelerini bilmek istiyoruz. Onların önünü, ufuklarını açmak, yeni vizyonlar vermek istiyoruz. Şu an yürüttüğümüz bir proje var. Bugün itibarıyla 23 ilde bitirdik. 81 ilde tamamlayacağız. Kadın girişimciler ya da meslek sahibi olmak isteyen kadınlara devletin verdiği hibe ve fonları anlattığımız, sahada yürüyen bir projemiz var. Bu, özellikle kadının ekonomik özgürlüğü, üretime katılması, beşeri sermaye olarak güçlenmesiyle ilgili bir proje."

Kadınlara yönelik eğitim seferberliği

Keşir, bugüne kadar eğitime ciddi yatırımlar yapıldığını, güçlü Türkiye'nin inşasının da kadınların daha iyi eğitim almasından geçtiğini anlattı.

Saha çalışmalarında lise eğitimi yarım kalmış kadınlarla karşılaştıklarını dile getiren Keşir, şu bilgileri verdi:

"Bununla beraber sahada şunu da gördük ki 4 artı 4'le orta öğretimden liseyi tamamlama sürecindeki makası daraltıyoruz ama 20 yaş üstünde olup bugün ne yazık ki lise eğitimini yarım bırakmış kadınlar var. Biz, böyle bir sorunun varlığını fark ettiğimizde, hem Cumhurbaşkanımıza hem eşi hanımefendiye konuyu arz ettik. Dedik ki 'Milli Eğitim Bakanlığının birçok projesi, programı var. Bu programlar üzerinden lise eğitimini yarım bırakmış kadınların üniversite hayallerini destekleyelim. Onların üniversite sıralarında oturma hayallerine güç verelim ve bir eğitim seferberliği başlatalım.'"

Söz konusu seferberliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yapıldığını aktaran Keşir, sözlerine şöyle devam etti:

"Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşecek bu proje. Burada amacımız, özellikle 20 yaş üstü lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan kadınlara, lise eğitimlerini tamamlatalım ve beraberinde üniversite hayali kursunlar, üniversite sıralarında otursunlar. Büyük Türkiye'nin beşeri sermayesinde var olsunlar istiyoruz."

Keşir, ay sonunda bu projenin detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

AK Parti Kadın Kollarından eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan kadınlara yönelik eğitim seferberliği

AK Parti Kadın Kollarından eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan kadınlara yönelik eğitim seferberliği

AK Parti Kadın Kollarından eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan kadınlara yönelik eğitim seferberliği

AK Parti Kadın Kollarından eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan kadınlara yönelik eğitim seferberliği
AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
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