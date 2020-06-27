AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erişmen'in acı günü
AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Turgut Erişmen'in vefat eden annesi Necmiye Erişmen (92) toprağa verildi.
27.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:06
AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Turgut Erişmen'in vefat eden annesi Necmiye Erişmen (92) toprağa verildi.
Necmiye Erişmen için Yumurtalık ilçesinde bulunan Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye katılanlar sosyal mesafe kurallarına uyarken, görevlilerce katılanlara dezenfektan ve maske dağıtıldı.
Kılınan namazın ardından Necmiye Erişmen, aynı mezarlıkta toprağa verildi.
Cenazeye AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA