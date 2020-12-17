AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması

17.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:51

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "27 Mayıs ile başlayan çok kez başarıya ulaşan muhtıracı, darbeci süreçler, 15 Temmuz darbesiyle devam etmiştir.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "27 Mayıs ile başlayan çok kez başarıya ulaşan muhtıracı, darbeci süreçler, 15 Temmuz darbesiyle devam etmiştir. Bütün yargı darbelerinin hedefinde tek bir irade vardır; milletin iradesi, milletin ekonomik kaynaklarının emperyalistler arasında onların silah, petrol ve faiz üzerinden yürüttükleri emperyalist hedeflere bu ülkenin kaynaklarını peşkeş çekmek olmuştur" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de 17-25 Aralık ile ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Özkan, FETÖ'nün aşama aşama Silahlı Kuvvetlere yerleştiğini kaydederek, "Silahlı Kuvvetler içindeki milli unsurların bertaraf ve tasfiye etmek için yargı kumpaslarını başlattı. Hemen akabinde spor camiasında kumpas faaliyetlerini sürdürdü. Devamında iş dünyasında kumpaslarını sürdürdü. Bunu yaparken, 1970, 1980'lerden yargının, emniyetin, istihbaratın içerisinden yapılanan FETÖ'cüler aşama aşama yargının içerisinden yasa dışı dinlemeler gerçekleştirdiler. 17 Aralık günü düğmeye basmışlardır" ifadelerini kullandı.

Yargı darbelerinin, 27 Mayıs, 15 Temmuz, 28 Şubat milletin iradesini hedef aldığını belirten Özkan, "27 Mayıs ile başlayan çok kez başarıya ulaşan muhtıracı, darbeci süreçler, 15 Temmuz darbesiyle devam etmiştir. Bütün yargı darbelerinin hedefinde tek bir irade vardır; milletin iradesi, milletin ekonomik kaynaklarının emperyalistler arasında onların silah, petrol ve faiz üzerinden yürüttükleri emperyalist hedeflere bu ülkenin kaynaklarını peşkeş çekmek olmuştur" dedi. - ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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