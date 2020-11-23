AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan korsan müdahaleye tepki Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan korsan müdahaleye tepki Açıklaması

23.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:42
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan korsan müdahaleye tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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