AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan yeni adliye binası açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da inşa edilecek yeni adliye binasının ihalesinin 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da inşa edilecek yeni adliye binasının ihalesinin 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basın mensubu arkadaşlarımızla 3 gün öce yapmış olduğunuz basın toplantısında, 'Yeni Adliye Binamız da çok yakında ihale edilecek.' demiştik. Söz konusu bu yerle ilgili 26 Temmuz 2021'de ihale yapılmasına karar verilmiştir. Sakarya'mıza hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı