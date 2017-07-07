AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Şehit Ailesine Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kilis'te sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu şehit olan Piyade Astsubay Şevket Alnıdelik'in Samsun'daki ailesini ziyaret etti.



Karaaslan, 28 Haziran'daki kazada şehit olan Şevket Anlıbelik'in Havza ilçesi Doğançayır Mahallesi'ndeki ikamet eden babası Akif, annesi Aysel ve astsubay kardeşi Cengiz Alnıdelik'e taziye ziyaretinde bulundu.



Cenazeye katılamadığı için üzüntüsünü dile getiren Karaaslan, "Allah böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için sizlerden razı olsun. İnşallah mekanı cennet olur. Acımız büyük ama mükafatı da büyük. Allah sizleri cennetinde buluşturur inşallah." ifadelerini kullandı.



Şehitler sayesinde ülkede yaşamaya devam edebildiklerini vurgulayan Karaaslan, "Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın selamları ile taziye dileklerini getirdim. Samsun bir ay içinde 8 şehit verdi. Allah bir daha böyle açılar yaşatmasın." dedi.



Şehit babası Akif Anlıdelik de ilk günden bu yana devletin her kurumunu yanlarında bulduklarını vurgulayarak, "Kaymakamlığımız, belediyemiz, askerimiz hep yanımızdaydı. Yalnız olsaydık bizim için çok zor olurdu. Bizim için büyük bir mutluluk, oğlum vatan için şehit düştü. Sizlere ve her zaman bizlerle birlikte olan başta Kaymakamımız ve herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ziyaretin ardından baba Anlıdelik'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı veren Karaaslan, daha sonra şehidin kabrine giderek dua etti.



Ziyarete Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Kahyaoğlu ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir de katıldı.