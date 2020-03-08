AK Parti Gelibolu 7. Olağan İlçe Kongresi
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AK Parti Gelibolu 7. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Gelibolu 7'nci Olağan İlçe Kongresi'nde, Genel Merkez tarafından geçen ay atanan ve tek aday olarak seçime giren Serhad Sürücü ilçe başkanlığına seçildi.

08.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:52
AK Parti Gelibolu 7. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Gelibolu 7'nci Olağan İlçe Kongresi'nde, Genel Merkez tarafından geçen ay atanan ve tek aday olarak seçime giren Serhad Sürücü ilçe başkanlığına seçildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "AK Parti, Gelibolu'da çalışmalarına devam edecek. Yeni ilçe başkanımız Serhad Sürücü ve yönetim kurulu üyelerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.

Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu da İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve gazilere acil şifalar diledi.

İskenderoğlu, bazı kesimlerin Türkiye'nin niye Suriye'de olduğunu sorduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ne yazıktır ki CHP, 'İdlib'de ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var?' diye sorarken hiç demiyor ki Rusya'nın, Fransa'nın İdlib'de ne işi var? Bizler sınır topraklarımızı korumak için oradayız. Bizler, o savaş yarın İdlib'den çıkıp Gaziantep'te, Diyarbakır'da olmasın diye oradayız. Kendi vatan bütünlüğümüzü korumak için oradayız. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza uzanan eli kırmasını biliriz."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Serhad Sürücü ilçe başkanlığına getirildi.

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Kaynak: AA

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