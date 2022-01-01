AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

KEŞAN, EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yeni yıla memleketi Keşan'da giren Aksal, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve teşkilat mensuplarıyla Keşan Devlet Hastanesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını kutladı.

İlçedeki taksi durakları, akaryakıt istasyonları ve nöbetçi eczaneyi de ziyaret eden Aksal, esnafla sohbet ederek bereketli bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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