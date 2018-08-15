AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından Kongre Açıklaması

AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Recep Çelik, partisinin 18 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek Olağan Büyük Kongresinin demokrasi şöleni içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Recep Çelik, partisinin 18 Ağustos'ta Ankara Kapalı Spor Salonunda gerçekleştireceği 6. Olağan Büyük Kongre ile ilgili olarak il binası önünde açıklamalarda bulundu. Kongre ile AK Parti'nin yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacağını belirten, Çelik, "AK Parti Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır" dedi.

"AK Parti ilerlemeyi teminat altına almıştır"

AK Parti'nin 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazandığını ve ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına aldığını ifade eden Çelik, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonunda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun hangi mecrada yapılırsa yapılsın milletimizin kararlı dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur" diye konuştu. - DİYARBAKIR