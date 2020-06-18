AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen'den yeni hastane açıklaması Açıklaması
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AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen'den yeni hastane açıklaması Açıklaması

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, yeni Bodrum Devlet Hastanesinin hizmete girmesi için süreci çok yakından takip ettiklerini bildirdi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen'den yeni hastane açıklaması Açıklaması
18.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:54

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, yeni Bodrum Devlet Hastanesinin hizmete girmesi için süreci çok yakından takip ettiklerini bildirdi.

Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, yeni Bodrum Devlet Hastanesinin tüm Bodrumluların olduğu gibi, kendilerinin de heyecanla tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Bodrum Devlet Hastanesi inşaatının, yüklenici firmanın yükümlülüklerini yerine getiremediği için durduğunu ve yeni ihale sürecinin beklendiğini hatırlatan Gökmen, Sağlık Bakanlığınca 20 Mayıs'ta yeni ihale yapıldığını ve bu ihale sonucunda bir konsorsiyumun ihaleyi kazandığını kaydetti.

İhaleye ilişkin birtakım prosedürlerinin de sonuçlanmak üzere olduğunu aktaran Gökmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"10 gün içerisinde süreç tamamlanacak ve Sağlık Bakanlığımızca ihaleyi kazanan konsorsiyuma yer teslimi yapılacaktır. Yer teslimi yapıldıktan sonra inşaat başlayacak ve şartnameye göre yeni Bodrum Devlet Hastanesinin yapımı tamamlanarak, hizmete girecek. Yeni Bodrum Devlet Hastanesinin bir an önce hizmete girmesini tüm Bodrum olarak çok istiyoruz. AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı olarak bizler de değerli Bodrumlular adına süreci çok yakından takip edip, tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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