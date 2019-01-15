AK Parti Bingöl'de başkan adaylarını tanıttı

BİNGÖL - AK Parti Bingöl'de belediye başkan adaylarını tanıttı.

Bingöl'de AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde seçime girecek belediye başkan adayları için Karşıyaka Mahallesi Kapalı Spor Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, belediye başkan adayları, parti yönetimi ve çok sayıda partili katıldı.

Anadolu'nun koca bir çınar olduğuna vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Ülkemiz çok zor zamanlar atlattı. Anadolu coğrafyası kadim bir coğrafya, mazlumların, mağdurların, gariplerin gelip sığındıkları son durakları. Koca bir çınar. Bu çınarı kökünden kopartmak için nice oyunlar, tuzaklar kurdular. Ellerine baltayı aldılar geziyi planladılar, gezide acaba bu çınarı yıkabilir miyiz diye mücadele ettiler başaramadılar. Sonra 17-25 Aralık kumpasını kurdular yine başarılı olamadılar. Çukurlar kazdılar, sözde özerklikler ilan ettiler yine başaramadılar. 15 Temmuz'da bütün güçleriyle geldiler, kökünden söküp çıkarabilir miyiz, yıkabilir miyiz bu çınarı dediler Allah'a şükürler olsun, bu millet müsaade etmedi. Cumhur bir araya geldi, gönlünü koydu, bedenini koydu kan akıttı fırsat vermedi bunlara. Dün hasım olanlar bir baktık ki hısım olmuşlar bugün, karşımıza geçtiler, tuzaklarla milletin karşısına çıktılar ama başarılı olamadılar"dedi.

"Biz sırtımızı millete yasladık"

Konuşmasını sürdüren Kandemir;" Biz sırtımızı millete yasladık. Emparyalizmin uşakları, onlarla iş tutanlar kana, göz yaşına, ölüme sırtını yaslayanlar her defasında geldiler bu milletin vicdanında mahkum oldular. Bizim irfan sahibi milletimiz Allah'a hamd olsun bayrağını müdafa etti, ezanını müdafa etti, vatanını müdafa etti. Bingöl 15 Temmuz'da bayraklarıyla nasıl meydanlara inmiş ve yiğitçe biz varız demişse inanıyorum ki, 31 Mart'ta da Cumhur İttifakı'nın o ruhuyla Bingöl'de yine gönül belediyeciliğinin ruhunu dalgalandırmaya devam edecek"diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından AK Parti'nin Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan, ilçelerden Adaklı için Zeki Işık, Genç için Mehmet Zeki Dirik, Karlıova için Veysi Bingöl, Kiğı için Hikmet Özüağ, Solhan için Abdulhakim Yıldız, Yayladere için Nurettin Barış ve Yedisu içinde Hüseyin Gülçiçek başkan adayı olarak tanıtıldı.

Kaynak: İHA