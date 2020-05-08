AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'den şehir hastaneleri açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'den şehir hastaneleri açıklaması

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'den şehir hastaneleri açıklaması
08.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:24

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, şehir hastaneleriyle ilgili iddialarda bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'i karalama yapmakla, yalan üzerinden siyaset üretmekle suçladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, şehir hastaneleriyle ilgili iddialarda bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'i karalama yapmakla, yalan üzerinden siyaset üretmekle suçladı.

Canbey, yaptığı açıklamada, şehir hastaneleriyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in sorularına cevap verdi.

Şahin'in, dünyanın koronavirüsle mücadelede sıkıntı yaşadığı bir dönemde Türkiye için hayati bir işlev gören şehir hastaneleriyle uğraştığını dile getiren Canbey, "Daha önce 'Şehir hastaneleri kapatılsın' diye demeç veren sonrasında da 'Ben kapatılsın demedim' diyen sayın Şahin, elinde bir belge dahi olmamasına rağmen şehir hastanelerinde yolsuzluk yaygarası kopartıyor. Ne elinde belge var ne de bilgi ama sürekli yalan yanlış iddialarla kamuoyunun gündemini meşgul ediyor." dedi.

Canbey, şehir hastanelerinin pandemi sürecinde katkılarının azımsanamayacağına dikkati çekerek, Şahin'in açıklamalarının belge ve bilgiye dayalı olmadığını savundu.

Balıkesir'deki Atatürk Şehir Hastanesi'nin günün şartlarına en uygun şekilde inşa edildiğini ve 1100 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini hatırlatan Canbey, şunları kaydetti:

"Atatürk Şehir Hastanesi, tek ve iki kişilik odalarıyla son derece konforlu ve teknolojik donanımı yüksektir. Kira da ödenmemektedir. Hastanelerin A grubu ya da B grubu olması konusu ilin ihtiyaçlarına ve hastanelerin birbirine yakınlığına göre belirlenmektedir. 3 kilometre arayla iki tane A grubu hastane uygulaması hem personel hem kaynaklarının etkin kullanılması açısından çok doğru değildir. Doktor olmanız nedeniyle bunu siz daha iyi bilirsiniz. AK Parti'nin sağlık alanında yaptığı devrimi ucuz siyasetle karalama çabalarınız beyhudedir. Milletimiz her şeyi görmekte, devletimizin gücünü hem sağlık alanında hem de diğer ilanlarda hissetmektedir. Milletimiz hem AK Parti'nin dünya ölçeğinde bir başarı olan pandemiyle mücadelesini hem de CHP'nin özellikle son dönemde tavan yapan yalan siyasetini de görmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Haberler
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı Özer Kızıltan
Spor Fabio Can Bartu Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Kadın Bursa Mayıs
Şu an buradasınız: AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'den şehir hastaneleri açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 09:31:47. #1.14#
title