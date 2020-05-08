AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'den şehir hastaneleri açıklaması

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, şehir hastaneleriyle ilgili iddialarda bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'i karalama yapmakla, yalan üzerinden siyaset üretmekle suçladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, şehir hastaneleriyle ilgili iddialarda bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'i karalama yapmakla, yalan üzerinden siyaset üretmekle suçladı.

Canbey, yaptığı açıklamada, şehir hastaneleriyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in sorularına cevap verdi.

Şahin'in, dünyanın koronavirüsle mücadelede sıkıntı yaşadığı bir dönemde Türkiye için hayati bir işlev gören şehir hastaneleriyle uğraştığını dile getiren Canbey, "Daha önce 'Şehir hastaneleri kapatılsın' diye demeç veren sonrasında da 'Ben kapatılsın demedim' diyen sayın Şahin, elinde bir belge dahi olmamasına rağmen şehir hastanelerinde yolsuzluk yaygarası kopartıyor. Ne elinde belge var ne de bilgi ama sürekli yalan yanlış iddialarla kamuoyunun gündemini meşgul ediyor." dedi.

Canbey, şehir hastanelerinin pandemi sürecinde katkılarının azımsanamayacağına dikkati çekerek, Şahin'in açıklamalarının belge ve bilgiye dayalı olmadığını savundu.

Balıkesir'deki Atatürk Şehir Hastanesi'nin günün şartlarına en uygun şekilde inşa edildiğini ve 1100 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini hatırlatan Canbey, şunları kaydetti:

"Atatürk Şehir Hastanesi, tek ve iki kişilik odalarıyla son derece konforlu ve teknolojik donanımı yüksektir. Kira da ödenmemektedir. Hastanelerin A grubu ya da B grubu olması konusu ilin ihtiyaçlarına ve hastanelerin birbirine yakınlığına göre belirlenmektedir. 3 kilometre arayla iki tane A grubu hastane uygulaması hem personel hem kaynaklarının etkin kullanılması açısından çok doğru değildir. Doktor olmanız nedeniyle bunu siz daha iyi bilirsiniz. AK Parti'nin sağlık alanında yaptığı devrimi ucuz siyasetle karalama çabalarınız beyhudedir. Milletimiz her şeyi görmekte, devletimizin gücünü hem sağlık alanında hem de diğer ilanlarda hissetmektedir. Milletimiz hem AK Parti'nin dünya ölçeğinde bir başarı olan pandemiyle mücadelesini hem de CHP'nin özellikle son dönemde tavan yapan yalan siyasetini de görmektedir."

Kaynak: AA