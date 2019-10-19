Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür'ü ziyaret etti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek, yer sofrasında yemek yedi.

19.10.2019 17:13
Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür'ü ziyaret etti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek, yer sofrasında yemek yedi.


Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti. Ziyarette Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ve iyileşme süreci hakkında bilgi alan Ağaoglu, genç oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi için temennide bulunurken, hazırlanan yer sofrasında birlikte yemek yedi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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