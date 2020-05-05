Ahlat'ta kadınların günlük ürettiği bin 500 maske ücretsiz dağıtılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kadınların ürettiği maskeler, vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kadınların ürettiği maskeler, vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce oluşturulan atölyelerde usta öğreticiler ile gönüllü kadınlar, günlük bin 500 maske üretiyor.

Ahlat Kaymakamlığı ve belediyenin malzeme desteği sunduğu atölyelerde üretilen maskeler, belirli aralıklarla vatandaşa, esnafa ve kurumlara ücretsiz dağıtılıyor.

Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve Sağlık Müdürü Dr. Feridun İbrahim ile atölyeleri inceleyen Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı'dan maske üretimi hakkında bilgi aldı.

Dumanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlanan malzemelerle maske yaptıklarını söyledi.

"Özellikle usta öğreticilerimiz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası çerçevesinde gönüllü olarak maske üretiyor." diyen Dumanlı, "20 usta öğreticiyle maske hazırlamaktayız. Günde bin 500 civarında maske üretip gerekli yerlere dağıtmaktayız." dedi.

Kaynak: AA