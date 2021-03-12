Ağrı heyeti "yatırım ve istihdam" için Ankara'da temaslarda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ağrı heyeti "yatırım ve istihdam" için Ankara'da temaslarda bulundu

12.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:57
Ağrı heyeti

Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, kente yapılan ve yapılacak olan yatırım ile istihdam çalışmalarına yönelik Ankara'da bazı ziyaret ve temaslarda bulundu.

Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, kente yapılan ve yapılacak olan yatırım ile istihdam çalışmalarına yönelik Ankara'da bazı ziyaret ve temaslarda bulundu.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile görüşen heyet, kentteki istihdam ve yatırım projelerini görüştü.

Milletvekili Çelebi, ziyaret sırasında kendilerine verdikleri destekten dolayı Bakanlar Pakdemirli, Pekcan ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Genel Müdür Uraloğlu'na teşekkür etti.

Ağrı heyetinin Ankara'da görüşmelerinin verimli ve başarılı geçtiğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Amacımız ilimizin daha çok yatırım alması, bundan sonrada bakanlıkların kapısını sürekli aşındıracak ve ilimize daha çok kaynak aktarılmasını sağlayacağız. Ağrı'ya yeni yatırımlar ve istihdam alanlarının açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Ankara'daki ziyaretlerimiz çok verimli geçti. Şehrimizin merkezi bütçeden gerekli desteği alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle son yıllarda müteşebbisler için bir yatırım cenneti haline gelen şehrimize yerli ve yabancı yatırımcıları bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Murat Balcı Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı heyeti "yatırım ve istihdam" için Ankara'da temaslarda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 18:02:02. #1.15#
title