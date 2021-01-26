Ağrı'da termometreler sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi
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Ağrı'da termometreler sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:29
Ağrı'da termometreler sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülen bölgede rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 19, Ardahan'da 17, Iğdır'da 13, Erzurum'da 10, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Tunceli'de 8, Erzincan'da 2, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Ardahan'da 7, Kars'ta 6, Iğdır'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 53 ve Konaklı'da 29 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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