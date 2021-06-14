Ağrı'da gönüllü öğretmenler arama ve kurtarma tatbikatı yaptı
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Ağrı'da gönüllü öğretmenler arama ve kurtarma tatbikatı yaptı

Ağrı'da gönüllü öğretmenler arama ve kurtarma tatbikatı yaptı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince gönüllü 55 öğretmenlere halatla yüksekten inme, iple istasyon kurma ve kuyudan kedi kurtarma gibi eğitimler verildi.

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince gönüllü 55 öğretmenlere halatla yüksekten inme, iple istasyon kurma ve kuyudan kedi kurtarma gibi eğitimler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde afetlere hazırlık amacıyla oluşturulan Arama Kurtarma Birliğinde (AKUB) yer alan gönüllü öğretmenlere yönelik AFAD görevlilerince bir haftalık arama kurtarma eğitim programı düzenlendi.

Programda ekiplerce öğretmenlere ilk olarak arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili teorik bilgiler verildi.

Ardından Devlet Su İşleri (DSİ) yerleşkesinde bulunan metruk binaların olduğu bölümde uygulamalı olarak devam eden programda, öğretmenler enkazda arama kurtarma çalışması yaptı.

Tatbikatta ip kullanımı, düğüm atma ve yüksekten iple inme eğitimi alan öğretmenler, senaryo gereği 5 katlı bir binanın 3. katından halatla bahçeye indi.

Ardından buradan binanın zemin katına geçip yine halatla binanın bodrum katına iple inen öğretmenler, senaryo gereği burada mahsur kalan bir kediyi kurtardı.

Gönüllü öğretmenlerin halatla yüksekten inme, iple istasyon kurma ve kuyudan kedi kurtarma tatbikatları gerçeğini aratmadı.

Program, insani yardım amaçlı çadır kurma eğitiminin ardından sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl önce gönüllü öğretmenlerin katılımıyla arama kurtarma eğitimlerine başladıklarını ve eğitim alan öğretmen sayısını artırmayı planladıklarını söyledi.

AFAD ekiplerince öğretmenlere her türlü teorik ve uygulamalı eğitimin verildiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Ülkemiz doğal afetlerin olduğu bölgedir. Özellikle deprem, yangın ve sel baskınları gibi doğa olayları yaşanabiliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz bu ekiple doğa olaylarına karşı her zaman hazır olmak istiyoruz. Sağ olsun AFAD İl Müdürlüğü 2 yıldır bizden desteklerini esirgemiyor, eğitimler noktasında bize her türlü desteği verdiler. Arkadaşlarımızın sahada ne kadar yetenekli olduklarını ve eğitimlerin ne kadar faydalı olduğunu kendim de gördüm. Gururlandık ve mutlu olduk."

AKUB İl Sorumlusu Muhammed Çiftçi de yaklaşık 2 yıldır düzenli olarak hafif arama ve kurtarma eğitimlerine katıldıklarını ve yardımcı unsur olarak AFAD ekiplerine destek olduklarını belirtti.

Gönüllü öğretmenlerden Melek Çırak ise yüksekten inme, enkazda arama ve kurtarma çalışmalarının zorlu ancak güzel geçtiğini dile getirdi.

Ağrı'da gönüllü öğretmenler arama ve kurtarma tatbikatı yaptı
Ağrı'da gönüllü öğretmenler arama ve kurtarma tatbikatı yaptı
Ağrı'da gönüllü öğretmenler arama ve kurtarma tatbikatı yaptı
Ağrı'da gönüllü öğretmenler arama ve kurtarma tatbikatı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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