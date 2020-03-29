Ağrı'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması duyurularının yapıldığı Ağrı'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması duyurularının yapıldığı Ağrı'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Ağrı'da yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler ve polisin yaptığı duyurular sonrası önceki günlere göre vatandaşların dışarıya çıkmaması sonrası kentte sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet, Eski Van insan yoğunluğu Erzurum Caddesi'nde ise araç yoğunluğunun oldukça azaldığı gözlemlendi.

Kentte, mahalle aralarındaki sokaklarda boş kaldı.

Kaynak: AA