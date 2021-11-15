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Ağaca çarparak durabilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağaca çarparak durabilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan aracın yol kenarındaki ağaca çarparak durabildiği kaza sonrası 1 kişi yaralandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan aracın yol kenarındaki ağaca çarparak durabildiği kaza sonrası 1 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Denizli'de ağaca çarparak kaza yapan sürücüyü görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. Otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekiplerinin uzun süre çalışması sonucu yaralı çıkarıldı. İddiaya göre kaza, Honaz ilçesi Yokuşbaşı Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücü yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu manevra sonrası araç kontrolden çıktı. Savrulan araç yoldan çıktı ve yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen üzücü kaza sonrası araç sürücüsü sıkıştı ve yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı.

Araçta sıkışan ve yaralanan sürücü için hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler titiz bir çalışma sonrası yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve daha sonra sürücü Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası araçta ağır maddi hasar oluşurken hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Ağaca çarparak durabilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

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