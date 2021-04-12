AFYONKARAHİSAR'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

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Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kentte yer yer beyaz örtü hakim oldu.

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kentte yer yer beyaz örtü hakim oldu.

Afyonkarahisar'da dün saat 21.00'de kar yağışı başladı. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Kardan sonra binaların çatılarında, araçların üzerine kar birikintileri oluştu. Kentin işlek caddelerinde kar erirken, otomobiller ve diğer araçların üzerinde kar birikintileri oldu. Kentin diğer illerle bağlantı yolları kapanmazken, Afyonkarahisar halkı beyaz örtüyle güne başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı