Afyonkarahisar'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kamil Miras Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Kovid-19 tedbirlerine uyularak düzenlenen etkinlikte, Kocatepe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Necdet Saraçoğlu, Ersoy'un hayatı, edebi kişiliği, İstiklal Marşı'nın hazırlanışı ve ortaya çıkışıyla ilgili bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından okul öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudukları oratoryo ile hazırlanan video izlendi. Okulun Müzik Öğretmeni Erhan Kılıçvuran tarafından Ersoy'un şiirinden bestelenen "Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem" şarkısı seslendirildi.

İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla il genelinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven tarafından ödüller verildi.

Programa, Çiçek, Özkaya ile Yurdunuseven'in yanı sıra, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, bazı okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan programın ardından Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel bastırdığı gazete dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz