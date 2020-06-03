Afşin Belediyesi LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretti Afşin Belediyesi, 20 Haziran'da Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için maske üretti.

Afşin Belediyesi, 20 Haziran'da Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için maske üretti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin'de düzenlenecek LGS sınavına girecek öğrenciler için maske üretildiğini, bunu da İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan'a teslim ettiklerini söyledi.

Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Güven, 8 bin tıbbi maskeyi kendi bünyelerinde ürettiklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan ise 20 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS sınavı için hazırlıkları tamamladıklarını, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde ve maske kullanarak sınava katılacağını kaydetti.

Sınavda kullanılacak maskeleri teslim aldıklarını ve sınav günü öğrencilere dağıtacaklarını dile getiren Turan, desteklerinden dolayı Başkan Mehmet Fatih Güven'e teşekkür etti.

Kaynak: AA