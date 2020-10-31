Afrikalı liderlerden Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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Afrikalı liderlerden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

31.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:48
Afrikalı liderlerden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Afrika ülkelerinin liderleri, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Afrika ülkelerinin liderleri, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkına taziyelerini ifade etti.

Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou da şahsı ve Nijer halkı adına, kardeş Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ilettiğini belirterek, yaralılara acil şifalar diledi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno da dualarının dost ve kardeş Türk halkıyla olduğunu ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Farmajo da dualarının İzmir halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olduğunu, Türkiye ile dayanışma içinde bulunduklarını kaydetti.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye de depremi derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Türk halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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