Afganistan: Reuters fotomuhabiri Danish Siddiqui Taliban saldırısında öldürüldü
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Afganistan: Reuters fotomuhabiri Danish Siddiqui Taliban saldırısında öldürüldü

Afganistan: Reuters fotomuhabiri Danish Siddiqui Taliban saldırısında öldürüldü
BBC - Haberler | Dünya

Pulitzer ödüllü Hint gazeteci Danish Siddiqui, Afganistan'da öldürüldü.

Pulitzer ödüllü Hint gazeteci Danish Siddiqui, Afganistan'da öldürüldü.

Siddiqui, Reuters haber ajansının Hindistan'daki baş fotomuhabiri olarak görev yapıyordu ve gelişmeleri takip etmek için Afganistan'a gitmişti.

Siddiqui, Afgan güvenlik güçlerinin konvoyundaydı. Konvoyun Pakistan sınırında Taliban'ın çapraz ateşinde kaldığı bildirildi.

Saldırıda kaç kişinin öldüğü henüz bilinmiyor.

Hindistan'ın Afganistan Büyükelçisi Fard Mamundzay "arkadaşının ölüm haberinden büyük üzüntü duyduğunu" söyledi.

Mumbai merkezli çalışan Siddiqui, 10 yılı aşkın bir süredir Reuters için çalışıyordu, 2018'de fotoğraf dalında Pulitzer almıştı. Siddiqui ile beraber Adnan Abidi ve beş fotomuhabiri Myanmar'daki Arakan toplumuyla ilgili çalışmaları için ödüllendirilmişti.

Siddiqui'nin son olarak Hindistan'daki ikinci Covid dalgası sırasında çektiği fotoğraflar dünya gündemine girmişti ve uluslararası çapta tanınan başarılı bir fotomuhabir olarak anılıyordu.

Siddiqui, Hindistan'ın Covid kriziyle ilgili yaptığı çalışmayı BBC World'e de anlatmıştı.

O dönem Reuters'a konuşan Siddiqui, "Ekonomiden siyasete, spora haber yapmaktan zevk alıyorum en çok ani gelişen olaylardaki insan suretlerini çekmeyi seviyorum" demişti.

Siddiqui'nin, ABD'nin çekildiği Afganistan'daki Kandahar bölgesindeki çatışmaları takip ediyordu.

ABD ve diğer yabancı askerlerin ülkeden çekilmesiyle Taliban bölgede kontrolü altındaki topraklarını genişletmeye devam ediyor.

BBC
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