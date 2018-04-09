Afganistan'daki Saldırıya Tepki

Adıyaman'ın Kahta Gönüllüler Platformu, Afganistan'ın Kunduz Vilayetinde Kur'an talebelerine yönelik düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Kahta Gönüllüler Platform adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir- Sen Kahta Şube Başkanı Mustafa Işık, dünyanın son günlerde çok ilginç, tehlikeli ve son derece endişe veren olaylara sahne olduğunu söyledi.

Işık, "Dünya son günlerde çok ilginç, tehlikeli ve son derece endişe veren olaylara sahne oluyor. Şu yerküreyi kendi çiftliği gibi gören, İslam Dünyasının her tarafında hareket halindeki her şeyi ve herkesi yakma, yıkma, öldürme ve yok etme yetkisini kendisinde gören Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Batı ve İsrail işbirlikçileri ile birlikte, akıl almaz cinayetlere, dahası katliamlara imza atıyor. İslami olan hiçbir şey, hiç kimse zalimlerin, zorbaların hışmından kurtulamıyor" dedi

Müslümanları sesiz kalmamaya, tepkilerini sosyal medyadan vermeye, zulme karşı hep birlikte ortak bir direnişe davet ettiklerini belirten Işık, "Kahta Gönüllüler Platformu olarak, bu olaylarda hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm İslam ümmetine sabr-ı cemil diliyoruz. Müslümanları, yaşanan olaylardan ders almaya, üç yüz yıldır daldıkları gaflet uykusundan uyanmaya, düşmanları tanımaya, değerli basınımız aracılığı ile davet ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN