Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü, 9 polis yaralandı
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Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü, 9 polis yaralandı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü, 9 polis yaralandı
26.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:59

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, militanların, Tahar'ın Kunduz otoyolu üzerinde bulunan Çaklu bölgesindeki polis karakoluna silahlarla saldırdığını açıkladı.

Yetkililer, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 9 polisin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Manşet

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