Adıyaman Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
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Adıyaman Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Millet Bahçesi ihalesinin yapıldığını kaydetti.

Adıyaman Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
20.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:34

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Millet Bahçesi ihalesinin yapıldığını kaydetti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Millet Bahçesinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ihale edildiğini söyledi.

Adıyaman Eğri Çayı civarında yaklaşık 430 bin metrekarelik alanda oluşturulacak olan millet bahçesi 4 bölümden oluşacak. Millet bahçesinin içerisinde çocuk oyun alanları, mesire alanları, yürüyüş yolları, etkinlik alanları, bahçeler yer alacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ahmet Aydın, "Türkiye'nin en büyük ve prestijli millet bahçelerinden birisi Adıyaman'a yapılıyor. '20 Temmuz'da ihalesi yapılacak' dedik ve bugün itibari ile ihale yapıldı. TOKİ tarafından yapılan ihaleye 26 firma katıldı. İhale değerlendirme süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut, Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, AK Parti teşkilatımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim, hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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