Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne bin koruyucu tulum bağışlandı.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne bin koruyucu tulum bağışlandı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ve partinin yönetim kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları bin tulumu İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz'e teslim etti.

Binzet, sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini belirterek, "Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde partimizin kıymetli büyüklerinden olan Mehmet Karahan tarafından bin tulum alımı yapıldı. Tulumları İl Sağlık Müdürlüğüne bağışladık." dedi.

Öte yandan Besni Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı durak kabinlerine dezenfekte edici ilaç monte edildi.

Kaynak: AA