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Adıyaman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Adıyaman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kahta ilçesinde etkili olan kar yağışında çocuklar kartopu oynadı.

Yeni Mahallede bir araya gelen gençler uzun süreden beri bekledikleri kar yağışını davul eşliğinde halay çekerek kutladı. Doyasıya halay çeken gençler daha sonra kar topu oynadı.

Gölbaşı ilçesinde öğlen başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.

Yaklaşık 15 santim kalınlığına ulaşan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Merkezdeki cadde ve sokaklardaki karları belediye kepçesi vasıtasıyla temizlenirken, kapalı yolların açılması için İl Özel İdare ve kaymakamlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Kahta, kar, Güncel, Haber

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