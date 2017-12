Adım Adım Engelleri Aşan Film Eskişehirliler İle Buluştu

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gösterimi gerçekleştirilen film yoğun ilgi dolayısıyla 2 ayrı seansta izleyicilerle bir araya geldi. Oyuncu kadrosunda Haldun Dormen, Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin yanı sıra görme engelli Ümran Sevinç, down sendromlu Can Ayan, bedensel engelli Memet Sefa Öztürk, Bora Acar Zöngür ve Can Filiz gibi 5 engelli oyuncunun yer aldığı "Adım Adım Işığa Giden Yol" filminin gösterimi öncesi konuşan Yönetmen Sinan Uzun "Seneryo yazımı sırasında engelli bireylerle uzun uzun vakit geçirerek onların yaşadıkları zorlukları beyaz perdeye aktarmaya çalıştık. Normal bir filmi izlediğinizde kısa sürede filmin etkisinden kurtulabilirsiniz ancak bu filmi izleyenlerin etkisinden zor kurtulacağını düşünüyoruz. İnanıyorum ki Avrupa'da olduğu gibi bu gibi filmlerin sayısı ülkemizde de artacak ve adım adım engeller yok olacaktır" dedi.

Filmin yapımcısı Pelin Uzun ise filmin Dünya'da birçok film festivalinde gösterildiğini belirterek "Biz bu filmi çekerken ekrandaki engelleri kaldırmak istedik. Çünkü bizim izlediğimiz şeyler bilinçaltımıza daha çabuk yerleşiyor. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Filmimizi Eskişehirliler ile buluşturan ve engelli hizmetleri konusunda önemli çalışmaları olan Büyükşehir Belediyesi'ne yürekten teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.